L'Inter non è ancora in vacanza: ci sono diversi record da battere

L'Inter si appresta a vincere lo scudetto numero 20 della sua storia, arrivando così a conquistare la seconda stella. Su questo risultato ci sono ben pochi dubbi: a meno di ribaltoni assai improbabili, i 14 punti di distacco dalla seconda in classifica (ovvero il Milan) basteranno ai nerazzurri per alzare la coppa della Serie A. Con l'eliminazione agli ottavi di Champions League, dunque, l'Inter in sostanza "rischia" di iniziare in anticipo le vacanze, in attesa della prossima stagione. Se non fosse per il fatto che ci sono ancora diversi record da battere.

I record che l'Inter può ancora battere

Ci sono davvero pochi dubbi sulla seconda stella che la squadra di Inzaghi regalerà alla bacheca del club nerazzurro. Ma va anche detto che non è ancora tempo di vacanze, perché il blasone richiede un impegno tale da scrivere il nome dell'Inter nella storia. Quali sono i record che i nerazzurri possono raggiungere, dunque?

Record di punti

Si comincia ovviamente dal più importante, ovvero il record di punti, che attualmente spetta alla Juventus della stagione 2013/2014, e che corrisponde a ben 102. I nerazzurri, matematica alla mano, hanno la possibilità di arrivare ad un massimo di 105 punti, nel caso dovessero vincere le restanti partite.

Record di vittorie in trasferta

Attenzione anche al record di vittorie in trasferta, che al momento spetta al Milan dell'ultimo scudetto. Si parla di 16 vittorie, con l'Inter che potrebbe arrivare a 17. Un risultato molto complesso, ma con lo stimolo di strappare un prestigioso record ai cugini. Qui inseriamo anche il primato per quel che riguarda le vittorie consecutive in trasferta: il record da battere è della Juve, con 12 successi, e l'Inter potrebbe arrivare a 13.

Squadre sconfitte andata e ritorno

Attualmente questo record appartiene ai bianconeri, con un filotto di 14 squadre sconfitte sia all'andata che al ritorno di un singolo campionato. I nerazzurri possono teoricamente battere anche questo record.

Record di vittorie totali

Ancora una volta è la Juve la squadra da battere. Il record di vittorie totali spetta infatti ai bianconeri e corrisponde a ben 33. L'Inter può superare di misura la Juventus arrivando a quota 34, nel caso dovesse vincere tutte le partite ancora da disputare in questa stagione.

Gli altri record da battere

C'è un record che appartiene già ai nerazzurri, dunque in questo caso la corsa è contro se stessi. Si fa riferimento al maggior distacco dalla seconda in classifica. L'Inter del 2006 accumulò 22 punti di distanza dalla Roma. Un altro record interessante è il numero di partite consecutive in gol, il cui record appartiene alla Juve (44 gare), con l'Inter che potrebbe teoricamente arrivare a 45. Per quel che riguarda i gol segnati in campionato, parliamo di un record antichissimo e molto difficile da scalfire: 118 gol fatti dal Milan nel 1949. Infine, l'Inter può ancora raggiungere il record della miglior difesa del campionato, se subirà meno di 7 gol nelle prossime gare.