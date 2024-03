Calcio, Altarese E' salvezza matematica per Pellegrino, Provato e Sportelli: "Obiettivo centrato, coesi anche nei momenti difficili" (VIDEO)

Dopo la vittoria per 1 a 0 ottenuta mercoledì sera i giallorossi ottengono con tre giornate di anticipo la salvezza diretta in Prima Categoria.

Pellegrino, Provato e Sportelli commentano così l'obiettivo appena centrato: "La società ci aveva chiesto una salvezza tranquilla, siamo partiti bene ma poi per varie vicissitudini il percorso si è complicato nel girone di ritorno, nonostante tutto non ci siamo disuniti e siamo riusciti a condurre la barca in porto.

Ovviamente non è mai facile raggiungere questi traguardi con relativa tranquillità, però siamo stati bravi a farlo e per questo facciamo i complimenti ai protagonisti di questa avventura e cioè i nostri giocatori, sia chi c'è stato e sia chi ha concluso, perché tutti hanno dato il loro contributo.

Ovviamente non possiamo non citare il nostro presidente Piero Pansera, il segretario Angelo Billia, il factotum Gianni Longo, il dirigente accompagnatore Stefano Marsio ed infine l'anima dell' Altarese il direttore sportivo William Perversi, queste persone nonostante un periodo dove non arrivavano i risultati non ci hanno fatto mai mancare il loro supporto morale.