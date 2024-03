Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Il Millesimo vuole regalarsi una Pasqua dolcissima, alle 15:00 la finale con la Cogornese

L'ultimo appuntamento prima della sosta pasquale per il calcio dilettantistico savonese cadrà oggi pomeriggio.

Alle 15:00 il Millesimo scenderà infatti in campo per centrare il primo obiettivo stagionale: la conquista della Coppa Liguria di Prima Categoria.

Alzare il trofeo al cielo rappresenterebbe il viatico migliore per la squadra di Macchia per affrontare il finale di campionato e riuscire ad agguantare il salto in Promozione.