Calcio, Prima Categoria B. Sabato atipico, in campo solo due squadre

Il regolamento nelle ultime giornate impone la contemporaneità per evitare vantaggi o svantaggi a seconda della modulazione del calendario.

Solo le formazioni ormai tranquille a centroclassifica possono fissare liberamente l'orario di discesa in campo. Così sarà per Masone e Olimpic, in un atipico sabato pomeriggio nel girone B di Prima Categoria, solitamente ricco di sfide.