Calcio. La Savona biancoblu piange Cristina Morena: "Il tuo sorriso resterà in chi ti ha conosciuta"

E' stato un bruttissimo risveglio per la Savona biancoblu. Stamane è infatti arrivata la notizia della scomparsa di Cristina Morena, una delle tifose più appassionate e vicine alle sorti del Vecchio Delfino.

A darne notizia è stato proprio il Città di Savona, pochi minuti fa, attraverso un post.

"Il tuo sorriso sarà nei cuori di chi ti ha conosciuta, sempre presente in gradinata a tifare per il tuo Savona.

Grazie per aver creduto in noi sin dal primo giorno ed averci aiutati all’inizio di questa avventura in cui hai messo le tue ultime forze.