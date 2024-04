Giudice Sportivo, Serie D Girone A. I provvedimenti dopo la quartultima giornata

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D





AMMENDA

Euro 800,00

DERTHONA FBC 1908 A.S.D.

Per avere propri sostenitori nel corso della gara, profferito espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIARDELLI GIACOMO (ASTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIORCELLI NICOLO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ZACCARIELLO ANTONIO (RG TICINO SSD S.R.L.)

CANNISTRA PAOLO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI FRANCESCO EMANUEL (BORGOSESIA CALCIO)

VONO RICCARDO (CHIERI)

DE RIGGI SIMONE (CHISOLA CALCIO)

MAGAZZU LUCA (LAVAGNESE 1919)

MENDEZ EMANUEL (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)