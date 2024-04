Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti in vista della penultima giornata, sei giornate per Max Taddei

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/ 4/2024





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 SERRA RICCO 1971

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori in campo avverso che, per tutta la durata del 2° t., rivolgevano al ddg e ad un AA espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOLINARI FABIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BATTISTEL MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

TADDEI MAX (TAGGIA)

A gioco fermo, si avvicinava correndo verso un avversario, spingendolo al petto e facendolo cadere senza conseguenze lesive ed innescando una mischia davanti alle panchine, risolta solo con l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del ddg. A fine gara, rientrava indebitamente sul tdg, rivolgendo, in modo provocatorio al ddg espressioni di stampo minaccioso (sanzione aggravata, poiché in occasione dell'espulsione innescava una mischia e perché alcuni fatti si sono svolti a fine gara, quando il calciatore rientrava indebitamente sul tdg)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROSSINI JONATHAN (BUSALLA CALCIO)

BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CURABBA MORENO (SERRA RICCO 1971)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

CHIRIACO MATTIA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TADDEI MAX (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (XII INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO) B

ATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

YMERI ARTURO (SERRA RICCO 1971)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

KANE RASSIDOU (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

SANGUINETI FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

D'ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GARBARINO LORENZO (ANGELO BAIARDO)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CONSOLI MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

FAEDO STEFANO (IMPERIA CALCIO SRL)