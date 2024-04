Calcio, Eccellenza. IL PIETRA LIGURE E' AI PLAYOFF, TANTO CUORE E LA DOPPIETTA DI GABRIELE INSOLITO PER SUPERARE LA VOLTRESE

PIETRA LIGURE - VOLTRESE 2-1 (30' e 88' Ga. Insolito - 68' Amendola)

50' FINISCE QUI! IL PIETRA LIGURE E' AI PLAYOFF!

47' pioggia di applausi per Gimmy Insolito, entra Memhetaj

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' nel Pietra esce Anich per Franco, nella Voltrese Testore per Iraci

43' GABRIELE INSOLITO!!!!!! UNA MERAVIGLIA DI COLLO SUL PALO LUNGO! IL PIETRA CON TANTO CUORE RIACCIUFFA I PLAYOFF!

41' ecco il primo cambio pietrese, c'è Puddu per Odasso

40' Gabriele Insolito ha ancora benzina, destro secco sul primo palo, Caruso blocca in due tempi

36' doppio tentativo Pietra, prima con una puntata di Sancinito e poi con un colpo di testa in tuffo di Gasco, salva in entrambi i casi la porta di Caruso

34' ancora nessun cambio per il Pietra, nonostante la squadra sia in evidente difficoltà

33' nella Voltrese entra Zola per Scalzi

33' ammonito Gasco

32' può succedere di tutto! Gabriele Insolito carica il sinistro, blocca Caruso

31' gol annullato alla Voltrese, spaccata vincente di Chiodi, Chamchi alza però la bandierina per segnalare una posizione irregolare

30' la Voltrese non rinuncia a cercare il colpo grosso, un paio di tiri dalla distanza calciati dalle parti di Vernice

29' Anich da fuori, Caruso si allunga ma non è necessario il suo intervento

28' poco brillanti i biancocelesti in questa ripresa, si va avanti per nervi, complice uno stato di forma generale non ai massimi

23' RIGORE PER LA VOLTRESE! AMENDOLA INCROCIA FORTE, IMPARABILE PER VERNICE! 1-1

15' primo quarto d'ora della ripresa in archivio, la partita avanza senza particolari sussulti

14' Mantero - Pittaluga, nuovo cambio gialloblu

11' serpentina di Gimmy Insolito, mancino ribattuto in extremis

5' Pietra vicino al raddoppio sugli sviluppi di calcio d'angolo, si salva a fatica la retroguardia della Voltrese

2' subito un cambio per la Voltrese, entra Rizzo per Cecon

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, Pietra in vantaggio

41' ammonito Pittaluga

34' mezzo collo esterno di Chiodi, sfera che scappa larga

33' ammonito Odasso

30' PIETRA IN VANTAGGIO! APERTURA DA TOGLIERSI IL CAPPELLO DI DOMINICI, GABRIELE INSOLITO SCATTA SULLA CORSIA LATERALE TAGLIANDO VERSO L'AREA DRIBBLING A CARUSO E GOL DELL'1-0!

25' voto 9 a Mura e Vernice: al centravanti per la rovesciata, al portiere per la paratissima a mano aperta!

22' errore in uscita dei padroni di casa, Pittaluga scalda i guantoni di Vernice

19' punizione di Sancinito sul muro gialloblu, ha la peggio un giocatore della Voltrese

15' Del resto quello di Cocco è un 4-4-2 a trazione totalmente anteriore. In mediana solo qualità con Odasso e Sancinito centrale, affiancati sugli esterni da Anich e Gabriele Insolito, davanti Gianmarco Insolito e Dominici.

14' Padroni di casa vicini al vantaggio, colpo di testa a rimorchio di Gasco fuori di un palmo

13' Pietra che fa fatica a pulire le proprie giocate, Voltrese molto aggressiva sugli uomini di maggior qualità bianoceleste

8' Pili tenta il break in area, il centrale viene pescato in posizione irregolare

6' ritmi non esasperati in questo avvio, si sente l'importanza della posta in palio

4' match iniziato con qualche minuto di ritardo, rammendo necessario alla porta di Vernice

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Lufi, Guaraglia, Gi. Insolito, Dominici, Anich, Sancinito, Odasso, Gasco, Ga. Insolito,

A disposizione: Duberti, Andreetto, Bolia, Puddu, Pescio, Mehmetaj, Capocelli, Varaldo, Franco.

Allenatore: Cocco

VOLTRESE: S. Caruso, Fontana, Cecon, Iraci, Chiappe, Damonte, Amendola, Chiodi, Mura, Pittaluga, Scalzi.

A disposizione: Ben Ayech, Bettati, M. Caruso, Canovi, Rizzo, Testore, Zola, Carta, Mantero.

Allenatore: Sciutto

Arbitro: Volpi di La Spezia

Assistenti: Biase di Genova e Chamchi di Savona