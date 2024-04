Calcio, Eccellenza. Pietra all'ultimo strappo playoff. Attenzione però alla Voltrese all'intera zona playout

Sarà una giornata a metà per le savonesi in Eccellenza.

La Cairese non scenderà infatti in campo dopo l'avvenuta rinuncia del Forza e Coraggio. Nessuno sforzo quindi per la squadra di Boschetto, già proiettata a 54 punti, dato lo scontato 3-0 a tavolino per i valbormidesi.