Calcio, Prima Categoria A. Quasi tutti i verdetti già emessi, il Plodio vuole regalarsi i playout

Millesimo in Promozione, Argentina Arma ai playoff e con la rinuncia del Sanremo 2000 alla trasferta di Millesimo ultimo posto e retrocessioen dei matuziani,

Resta aperto il fronte per l'altra retrocessione. Il Plodio dovrà mantenere i quattro punti di distacco dalla Virtus Sanremo (la S. Filippo sarà l'avversaria di giornata) per accedere ai playout, in caso contrario sarà Seconda Categoria.