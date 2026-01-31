Calciomercato | Vado, arriva Francesco Gattuso dalla Sanremese: il portiere è ufficialmente rossoblu

Il Vado cercava un estremo difensore dopo l'infortunio di Boschi, e complice la risoluzione contrattuale tra Francesco Gattuso e la Sanremese, il portiere classe 2005 è stato tesserato in giornata dai rossoblu.
Il nuovo arrivato, cugino del CT azzurro, andrà ad affiancare Bellocci nel parco portieri a disposizione di mister Sesia.
L'annuncio ufficiale:
"Francesco Gattuso è un nuovo portiere rossoblù.
Estremo difensore del 2005, alto 1,93 m, cresce nel settore giovanile del Crotone. Tra i grandi ha vestito la maglia di Victor San Marino, Casarano, Fasano e in questa stagione Sanremese"