Calcio | Il Taggia non si ferma e vince anche l'anticipo, Pellicanò e Sina regolano l'Athletic

Vittoria importante in ottica salvezza per lo Sportinga Taggia che, oggi pomeriggio, è riuscito a espugnare La Sciorba nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza.

A realizzare i gol partita sono stati Pellicanò e Sina al 69' e al 77'. Il gol dei genovesi è arrivato a ridosso del novantesimo, ma non ha intaccato il successo della squadra di Caverzan, al secondo successo consecutivo dopo il bel successo contro la Fezzanese.

La nuova classifica