 / Calcio

Calcio | 31 gennaio 2026, 17:35

Calcio | Il Taggia non si ferma e vince anche l'anticipo, Pellicanò e Sina regolano l'Athletic

2-1 alla Sciorba, nel finale di gara il gol dei genovesi

Calcio | Il Taggia non si ferma e vince anche l'anticipo, Pellicanò e Sina regolano l'Athletic

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport


Vittoria importante in ottica salvezza per lo Sportinga Taggia che, oggi pomeriggio, è riuscito a espugnare La Sciorba nell'anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza.

A realizzare i gol partita sono stati Pellicanò e Sina al 69' e al 77'. Il gol dei genovesi è arrivato a ridosso del novantesimo, ma non ha intaccato il successo della squadra di Caverzan, al secondo successo consecutivo dopo il bel successo contro la Fezzanese.

La nuova classifica

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium