Nuova puntata della rubrica 'Stadio Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore 21 e che tratta sulla giornata appena trascorsa del campionato di Serie D targato Girone A.

In questa nuova puntata abbiamo parlato dell'ultimo atto tra Chisola e Vado, match valido per la finale playoff del Girone A, con una sguardo alla prossima stagione con i primi movimenti per tecnici e direttori sportivi.

Rivedi la puntata: