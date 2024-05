Calcio, Juniores d'Eccellenza. Troppo Morazzone per il Legino, i varesini passano 4-1 al Ruffinengo

LEGINO - MORAZZONE 1-4 (5' Sciutto - 28' Castrovillari, 32' Ottoboni 49' e 62' Ruzza)

49' FINISCE QUA! IL MORAZZONE VINCE 4-1 AL RUFFINENGO. LEGINO ELIMINATO

45' ci saranno quattro minuti di recupero

44' completano i cambi anche i lombardi: Piscitello rileva Borghi

42' termina i cambi il Legino: Albani per Casu

41' forti proteste del Morazzone per un intervento in area, lascia correre Romeo

40' Zanetti per Daghini, proseguono i cambi per mister Lelii

36' il Morazzone viaggia ancora sull'asse Casella - Ruzza, colpo di testa sulla corsa della punta che però vede respinto il suo destro da Santelia

34' Sciutto a terra in area, Romeo fischia contro il centravanti verdeblu

34' risponde il Morazzone, entra Mocellin per Manzato

33' ancora un cambio per il Legino, out Di Donato, in campo Becco

30' espulso Viti, protesta plateale e ad alta voce verso Romeo. Rosso inevitabile

28' ammonito Sadiku

20' cambio Morazzone: Ottoboni lascia il campo per Caponetto

19' doppio cambio Legino, escono Angeli e Moscatelli, in campo Siciliano e Trisciani

18' Casella fa il bello e cattivo tempo, grande prestazione per l'attaccante classe 2005

17' POKER MORAZZONE! Doppietta per Ruzza, ancora un gran lavoro in rifinitura di Casella

9' iniziativa di Casu a destra, mancino a giro oltre l'incrocio

8' infortunio per Latini in occasione del gol, al suo posto Larocca

4' IL MORAZZONE CALA SUBITO IL TRIS! Scende bene Casella a sinistra, esterno in area per Ruzza che, senza affanni, deposita in porta. 3-1 per i lombardi

1' inizia la ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Lombardi in vantaggio 2-1

46' Moscatelli chiama Russetti alla respinta, sulla ripartenza giallo per Cancellara

45' ci sarà un minuto di recupero

44' tenta la conclusione direttamente da piazzato Cancellara, battuta troppo alta

42' cambio Morazzone, esce Castrovillari, entra Di Corrado

36' angolo per il Legino, murato il destro di Cancellara da buona posizione

34' ammonito Castrovillari

32' IL VANTAGGIO DEL MORAZZONE! TOCCO SOTTOMISURA DI OTTOBONI! Legino in difficoltà in questa fase

30' puntata di Daghini, reattivo in questa occasione Santelia

28' IL PAREGGIO DEL MORAZZONE! DESTRO SUL PRIMO PALO, SORPRESO SANTELIA, E' 1-1!

22' Grande parata di Santelia sul tiro da fuori di Daghini, bravissimo il portiere di casa ad allungarsi a fil di palo

20' due buone opportunità per Alessio Tobia in pochi giri di orologio, è mancato il guizzo per calciare verso la porta di Russetti.

15' Legino che in questa fase fa fatica a mantenere le distanze, qualche fronzolo in meno potrebbe aiutare

13' incomprensione tra Santelia e Latini, ci mette una bella pezza Viti spazzando il pallone

8' risponde il Morazzone: lancio lungo di Caporali verso Casella, tocco di testa nelle mani di Santelia

5' LEGINO IN VANTAGGIO! SCIUTTO! Grande assist a sinistra di Cancellara, bravissimo il numero nove a centrare i tempi dell'inserimenti

3' partenza subito a ritmi alti, la prima conclusione è del Morazzone con Manzato, Santelia fa buona guardia sul primo palo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

LEGINO: Santelia, Angeli, Cancellara, Casu, Didonato, Latini, Moscatelli, Sadiku, Sciutto, Tobia, Viti.

A disposizione: Canevari, Albani, Amici, Becco, Celaj, Larocca, Ramaj, Siciliano, Trisciani.

Allenatore: Saccone

MORAZZONE: Russetti, Borghi, Pedrotti, Fusani, Ottoboni, Caporali, Casella, Daghini, Ruzza, Castrovillari, Manzato.

A disposizione: Poletti, Carozzino, Cremona, Di Corrado, Caponetto, Zanetti, Piscitello, Gjergji, Mocellin.

Allenatore: Lelii

Arbitro: Romeo di Genova

Assistenti: Mino di La Spezia - El Hamdaoui di Novi Ligure