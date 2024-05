Calcio, Andora. Casting per quattro al Marco Polo

La nomina del nuovo allenatore dell'Andora non dovrebbe tardare molto, seppur i nomi sul piatto per sostituire Simone Rattalino siano diversi non solo a livello numerico, ma anche nel profilo dei quattro candidati alla sua successione.

Due i nomi emersi con forza, anche per il background solido nel nostro comprensorio, e sono quelli di Fabio Ghigliazza (per lui sarebbe un ritorno) e di Marco Mambrin (seppur il Ceriale appaia in vantaggio nella corsa per il tecnico che ha guidato in questa stagiona la Juniores del Finale).

Due gli outsider: Luca Baracco, una vita spesa a guidare le linee mediane su e giù per il ponente, e Marco Casella, reduce da una stagione positiva insieme all'Oneglia.

Per la fumata bianca non c'è particolare fretta, con l'ufficialità attesa nelle prossime settimane.