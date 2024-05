Calcio, Serra Riccò. Le redini tecniche a Sonetti e Gallotti, gli ex Vado e Savona sbarcano in gialloblu

Due volti molto conosciuti nel comprensorio savonese saranno i protagonisti del nuovo corso tecnico del Serra Riccò.

A guidare i gialloblu sarà infatti Matteo Gallotti, ex difensore centrale di Savona e Vado. In rossoblu ha militato anche il direttore sportivo Davide Sonetti, in arrivo al Serra con la medesima mansione.

La nota:

A nome del nostro presidente, Carmelo Oliverio, e dei suoi soci, siamo lieti di annunciare la nuova collaborazione tra il nostro direttore sportivo, il Sig. Davide Sonetti, e il mister Matteo Gallotti.

Questa partnership segna l’inizio di un entusiasmante capitolo per il nostro club, con l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il Sig. Davide Sonetti porta con sé una vasta esperienza e una comprovata competenza nel mondo dello sport. La sua capacità di gestire le dinamiche di squadra e individuare talenti promettenti sarà fondamentale per il nostro successo futuro. Il mister Matteo Gallotti, con la sua visione tattica e la sua dedizione, rappresenta un pilastro per lo sviluppo e il miglioramento continuo della nostra squadra. La sua leadership e la sua passione per il calcio sono garanzia di impegno e risultati eccellenti.

Siamo certi che l’unione delle competenze del Sig. Sonetti e del mister Gallotti creerà una sinergia positiva, portando grandi benefici al nostro club e ai nostri sostenitori".