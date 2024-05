Vela. Week end all'insegna degli Open Day alla Lega Navale di Varazze

«Passa il fine settimana con noi: … Open Day alla Lega Navale di Varazze. La nostra Sezione aderisce per la terza volta all'iniziativa della LNI, che ha l'obiettivo di diffondere, in particolare tra i giovani, l'amore per il mare e le finalità istituzionali che persegue fin dalla sua nascita, nel lontano 1897 a La Spezia.

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, vieni a scoprire le nostre attività con uscite in mare, percorsi di visita e materiale informativo sui corsi.»

In particolare la LNI Sezione di Varazze propone uscite gratuite con istruttori qualificati:

- derive - il pomeriggio di sabato 25 e la giornata di domenica 26 maggio;

- uscite con la barca d'altura J24 - la giornata di sabato 25 maggio;

- uscite con canoe e kayak - sabato 25 maggio e domenica 26 maggio.

Come da consuetudine, la sede di Varazze della LNI aderisce all’iniziativa dell’Open Day nazionale, con una serie di uscite gratuite in mare e iniziative mirate a far conoscere le attività che organizza per diffondere le attività, la cultura e la formazione marittima, gli sport nautici, la nautica solidale e la protezione dell’ambiente.

L’obiettivo di questo speciale fine settimana è quello di avvicinare le istituzioni, le associazioni, gli enti, le scuole e la popolazione tutta, in particolare quella giovanile, allo spirito della Lega Navale Italiana e alla conoscenza della missione che persegue da 127 anni, attraverso l’organizzazione di percorsi di visita presso le sedi presenti su tutto il territorio nazionale, l’illustrazione di progetti e corsi, la distribuzione di materiale informativo, la dimostrazione di attività sportive con il supporto di istruttori e l’uso di mezzi a disposizione nelle diverse strutture.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Lega Navale di Varazze: Via dei Tornitori 10. Telefono 019.95777 – Cellulare: 3484010287, varazze@leganavale.it