Calcio. Continua l'ascesa di Luca Tabbiani, l'ex allenatore di Vado e Savona guiderà il Catania

Continua rapida l'ascesa di mister Tabbiani all'interno del calcio professionistico.

Dopo la promozione in Serie C, è arrivata con il Fiorenzuola la permanenza in categoria, dopo un avvio di campionato a dir poco incredibile (gli emiliani sono stati anche in vetta alla classifica).

Un percorso, capace di abbinare gioco e risultati, che ha attirato le attenzioni anche di una piazza storica e ambiziosa come quella di Catania, una delle città più importanti a livello di bacino di tutto il movimento calcistico italiano.

Stamattina infatti, dopo le forti voci di inizio settimana, il club etneo ha ufficializzato la nomina a tecnico della Prima Squadra dell'ex allenatore di Savona e Vado.

A breve arriverà la firma sul contratto e la prima conferenza da allenatore rossazzurro.