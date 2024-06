Calcio. Eccellenza, nessuna sorpresa al "Brin": Mapello ancora ko (2-0), la Cairese raggiunge il Terni in finale playoff

CAIRESE - MAPELLO 2-0 (79' Garbarino, 89' Facello)

FINISCE QUI! La Cairese batte ancora il Mapello e raggiunge il Terni nella finalissima playoff per la Serie D. A segno Garbarino e Facello nel finale, unica nota negativa l'evitabilissima espulsione di Hernandez che salterà la gara d'andata con gli umbri

90' quattro di recupero, totalmente inutili visto il complessivo di 6-1 a favore dei gialloblu

89' Facello in rovesciata fa esplodere il Brin! 2-0 Cairese

88' ed è proprio Delishi che sfiora il gol del 2-0 dopo una bella combinazione palla a terra con Chiarlone, angolo per i gialloblu

85' spazio a Chiarlone al posto di Sogno, minuti finali concessi anche a La Rosa e Delishi

82' girandola finale di cambi, il Mapello aspetta solo il fischio finale dopo aver subito il gol di Garbarino

79' Garbarino porta avanti la Cairese: stacco vincente da pochi passi sugli sviluppi del corner battuto da Silvestri, gialloblu avanti nonostante l'uomo in meno

78' cambio di passo micidiale da parte di Santiago Sogno, collo pieno in corsa deviato con la testa da capitan Rota, angolo per la Cairese

75' chiude con l'uomo in meno la squadra di Boschetto, il Mapello non sembra comunque poter mettere il discussione il 4-1 conquistato all'andato da Scalvini e compagni

73' ESPULSO HERNANDEZ, secondo giallo evitabilissimo nel giro di tre minuti, non gradisce il pubblico di casa. Salterà la gara d'andata il centravanti della Cairese

72' scorrono lenti i minuti di una partita che ha non nulla da dire: Cairese già con la testa alla finalissima contro il Terni che prenderà il via domenica prossima con la gara d'andata al "Brin", il 16 giugno il ritorno in terra umbra

70' ingenuità di Hernandez che allontana il pallone per rallentare la rimessa del Mapello, ammonito l'attaccante gialloblu

65' entra Salvi al posto di Vaglietti, inizia il valzer delle sostituzioni anche in casa Mapello

64' Sogno va giù in area dopo contatto con Maj, Melloni fa cenno di proseguire

62' Facello per T. Graziani, primo cambio tra le fila della Cairese

58' Corna soffia il pallone a Sassari, appoggio ad Haoufadi che, con il sinistro, spedisce abbondantemente a lato

57' azione personale di Silvestri che calcia dal limite, anche in questa circostanza la mira non è delle migliori

56' ammonito mister Paredi

54' punizione da posizione interessante di Ferrari, sinistro da dimenticare sparacchiato fuori dal campo

52' Sogno da posizione quasi impossibile, destro potente che si abbassa però troppo tardi, rimessa dal fondo per i lombardi

51' Maj in ritardo su G. Graziani, giallo sacrosanto per il difensore del Mapello

47' Boschetto dalla tribuna chiama ordine e attenzione, non vuole correre alcun tipo di rischio il tecnico ex Asti quando manca poco meno di un tempo alla fine di una partita già in cassaforte

Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

Si va al riposo sullo 0-0: Cairese in totale controllo, tra poco il racconto della ripresa

44' G. Graziani sbaglia l'imbucata per Sogno, si arrabbia in panchina Gandolfo

43' Sogno tenta il colpo ad effetto dal vertice dell'area piccola, ma il suo scavetto è un semplice passaggio a Genini

42' rischia capitan Rota sulla pressione di Hernandez, finisce però in fallo laterale il pallone ribattuto dall'attaccante gialloblu

41' ci prova questa volta di testa Bugada, incornata perentoria che non crea però problemi a Scalvini

40' traiettoria ad uscire di Ferrari, svetta Garbarino che libera la propria area

39' Bugada rientra e calcia con il destro, si stringono le maglie di casa che ribattono la conclusione del numero dieci lombardo, sarà corner per il Mapello

38' partita che non decolla, ritmi fiacchi che vanno più che bene alla squadra di Boschetto, ancora squalificato e sostituito in panchina da Gandolfo

31' occasione per la squadra valbormidese: traversone invitante di Sassari che pesca la testa di Hernandez, stacco aereo preciso che termina di poco sopra la traversa

26' la Cairese ora si chiude a protezione della propria area con l'intento di sorprendere in ripartenza l'avversario, che ha alzato il baricentro rispetto ai primi minuti

24' Baggi in profondità per il taglio di Benedetti che sorprende tutta la difesa di casa, Scalvini in uscita riesce a far suo il pallone, solo sfiorato dal numero tre ospite

23' Lazzaretti fa buona guardia sul traversone basso di Vaglietti, predilige la fascia sinistra la squadra di Paredi

21' partita tutt'altro che scoppiettante: la Cairese deve gestire tre gol di vantaggio dopo la gara d'andata, Mapello che sembra non avere quella spinta necessaria per credere nel clamoroso ribaltone

19' prima trama interessante da parte dei lombardi: discesa a sinistra di Corna, cross in mezzo dove Vaglietti fa da sponda a Bonacina, il cui destro è troppo telefonato per impensierire Scalvini

17' mister Paredi non gradisce il fallo fischiato su Silvestri, il direttore di gara va subito a calmare la panchina del Mapello

15' ripartenza gialloblu con Silvestri che serve T. Graziani, c'è la chiusura di Benedetti in fallo laterale

10' Bonacina in ritardo su Silvestri, Melloni di Modena richiama l'attaccante

8' Mapello ancora troppo leggero, T. Graziani appoggia a Sogno che da posizione defilata trova la risposta di Genini, facilmente vulnerabile la statica difesa lombarda

7' ci prova Sassari da fuori, pallone colpito troppo con l'esterno, sfera a lato

3' subito pericolosa la squadra di casa con un paio di affondi sulle fasce, atteggiamento iniziale dei lombardi tutt'altro che aggressivo

1' si parte. Cairese in completo bianco, tenuta nera per il Mapello

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Scalvini, Garbarino, Turone, Boveri, Lazzaretti, G. Graziani, Sassari, T. Graziani, Sogno, Silvestri, Hernandez

A disposizione : Canonica, Montano, La Rosa, Gjataj, Facello, Bogarin, Anselmo, Delishi, Chiarlone

Allenatore : Gandolfo (Boschetto squalificato)

MAPELLO: Genini, Corna, Benedetti, Baggi, Maj, Rota, Vaglietti, Ferrari, Bonacina, Bugada, Haoufadi

A disposizione : Togni, Capelli, Ruggeri, Beu, Salvi, Zambelli, Rocca, Ghisleni, Ghisalberti

Allenatore : Paredi

Arbitro: Melloni di Modena

Assistenti: Caricati di Conegliano - Fracasso di Torino