Calcio, Cairese. Due passi per la D, contro il Terni FC si parte dal Brin

E' quasi arrivata al termine l'infinita cavalcata che ha accompagnato la Cairese dall'inizio della preparazione estiva. Per i gialloblu è stata una stagione di alti e bassi, ma l'obiettivo dichiarato a inizio stagione, l'approdo in Serie D, ora è lì a portata di mano.

Tra la squadra di Boschetto e l'approdo al massimo campionato dilettantistico nazionale si staglia la figura del Terni FC, la squadra umbra che condivide i colori social (quelli rossoverdi) insieme alla Ternana.

Sarà una sfida sulla carta molto interessante per le caratteristiche differenti che le due squadre potranno mettere in campo, cosa suscita però maggior curiosità è l'atteggiamento che valbormidesi e umbri proporranno sul terreno di gioco. Il valore "doppio" del gol in trasferta, in caso di parità al termine dei due incontri, resta valido motivo per cui sarà fondamentale per il team di mister Boschetto provare a mantenere la porta inviolata in vista dei 90 minuti in programma tra sette giorni.

Due le assenze su entrambi i fronti per squalifica: Gargiulo ed Hernandez per i padroni di casa , capitan Flavioni e Leonardi per gli ospiti.

Fischio d'inizio alle 16:00, ingresso lato nord per i tifosi di casa, sud per la rappresentanza di tifosi umbri attesi in valle.