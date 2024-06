Calcio, Città di Savona. Col Panchina gli ultimi 90 minuti, poi sarà reset

La sconfitta contro il Brugnato di domenica, soprattutto per come è maturata, ha di fatto archiviato il ciclo tecnico in corso per il Città di Savona.

Appare infatti scontato, dopo quanto percepito domenica scorsa dopo il 4-3 incassato dalla squadra di Lunghi, il saluto a mister Biffi al termine della gara odierna contro il panchina, ma anche per molti protagonisti in campo sarà probabilmente l'ultimo match disputato con la casacca biancoblu.

Al direttore sportivo Alessio Barone spetterà varare l'assetto per la prossima stagione che, con il ritorno alla denominazione Savona Fbc, dovrà vedere gli striscioni coinvolti fin da subito per la vittoria del campionato.

Chi spera nel balzo in Promozione saranno gli avversari odierni del Città di Savona, matematicamente ultimo nel girone playoff, ovverio il Panchina.

I levantini dovranno necessariamente espugnare l'Olmo Ferro, confidando in un pareggio tra Superba e Brugnato. Già certa della qualificazione, grazie alla classifica avulsa, l'Argentina Arma.

Fischio d'inizio alle 16:30.