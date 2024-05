Calcio, UFFICIALE. E' separazione tra il Celle Varazze e Monteforte: "Nessuno strappo, un percorso è arrivato a conclusione"

La notizia tra gli addetti ai lavori circolava da un po' di tempo e, poco fa, mister Luca Monteforte ne ha fato conferma: dopo la promozione in Eccellenza il tecnico dei biancoblu punterà su una nuova avventura calcistica.

"Non ci sono stati strappi o motivazioni particolari, se non di natura puramente personale, dietro a questa scelta. Un percorso è arrivato a conclusione al termine di un biennio ricchissimo di soddisfazioni.

Per correttezza - spiega Monteforte - ho comunicato la mia decisione alla società una quarantina di giorni fa, affinchè avesserò il modo di iniziare un tipo di programmazione diversa. Tutti siamo rimasti concentrati sull'ottenimento dell'obiettivo, motivo per cui ringrazio ancora Emanuele Cola, la dirigenza, i giocatori e tutti coloro che ci hanno dato una mano. Una nota in più la merita Emanuele: è stato il fautore della fusione, oltre a prodigarsi con tutte le sue energie non solo per la Prima Squadra, ma anche per il Settore Giovanile".

Gli ultimi rumor danno Monteforte in procinto di unirsi al Campomorone.

"Ci sono stati dei contatti come con altre società. A breve però saprete tutto".

Sulla stessa linea d'onda anche il direttore generale Stefania Villa.

"Ringraziamo il mister per tutto quello che ha fatto in questo biennio. Accettiamo con serenità la sua decisione e non possiamo che augurargli il meglio, qualsiasi sia la sua nuova esperienza calcistica. La sua decisione ci era nota da tempo, ma la solidità del nostro rapporto è stata confermata dalla comune intenzione di concludere il campionato con il raggiungimento dell'Eccellenza".