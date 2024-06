Calcio. Slitta l'inizio dell'Eccellenza 2024/2025, in Coppa di Promozione la prima fase torna a gironi

Nella riunione con i club indetta ieri pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure, sono emersi alcuni primi dettagli sulla stagione 2024-25.

Sul fronte Eccellenza resta confermato il format di Coppa totalmente a eliminazione diretta. Si giocherà l'8 e il 15 settembre, con una pausa fissata per il 22 in concomitanza con la Uefa Regions Cup. Il via al campionato, invece dovrebbe essere fissato il 29, con uno slittamento di poco più di due settimane rispetto allo scorso anno. Nel format del campionato dovrebbero essere inclusi anche un paio di turni infrasettimanali.

Per quanto concerne la Promozione, il primo turno di Coppa coinciderà con il ritorno alla fase a gironi. Le tre gare dei quadrangolari dovrebbero disputarsi il primo, l'otto e il 15 settembre, con la prima giornata di campionato calendarizzata il 22 settembre.

Queste sono le indicazioni emerse ieri, in attesa ovviamente della conferma da parte della LND