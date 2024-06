Calciomercato. Altre due conferme per il Savona, il portiere Bova e bomber Romano

In attesa dei colpi in entrata (saranno annunciati a partire dal primo di luglio), il Savona sta proseguendo la propria marcia di avvicinamento alla nuova stagione senza particolare sorprese.

Sul fronte conferme, dopo l'annuncio di Apicella e Fancellu, via libera alla permanenza nella rosa di mister Monte anche per il portiere Gianluca Bova e l'attaccante Gabriele Romano, due tra le note più liete dell'ultima pur complicata stagione.

Le antenne restano ben alzate anche per il mercato in ingresso e a tal proposito qualche novità non è escluso possa emergere a stretto giro di posta.