Calcio. Vadese ko anche con il Quiliano & Valleggia, gli azzurrogranata retrocedono in Seconda Categoria

VADESE - QUILIANO & VALLEGGIA 1-2 (22' Tavarone - 58' Leskaj, 93' Fanelli)

FINISCE QUI! Vince 2-1 il Quiliano & Valleggia, la Vadese retrocede in Seconda Categoria

94' tensione tra le due panchine dopo la rete di Fanelli, espulso un componente della Vadese

93' FANELLI! Contropiede vincente finalizzato dal numero sette biancorosso, 2-1 Quiliano & Valleggia

92' Testi calcia sopra la traversa, sfuma anche questa occasione per la Vadese

91' punizione dal limite per la Vadese, siamo proprio nei pressi della lunetta, posizione ideale per un destro

90' ammonito Brini, trattenuta evidente su un avversario

89' Lanzarotti conclude col mancino dai venti metri, mancino deviato che non sorprende Mata

88' Albanese dal limite sfiora il palo, ultimi disperati tentativi della Vadese

86' fischiato un fuorigioco inesistente a Fanelli lanciato sulla fascia sinistra, non impeccabile la direzione di Carrea di Genova

84' Carvisiglia sostituisce D'Anna, terzo cambio per mister Oliva

83' con questo risultato la Vadese sarebbe retrocessa senza nemmeno dover aspettare i finali dagli altri campi, che non stanno comunque sorridendo agli azzurrogranata

82' Scarrone prova ad anticipare Cerone in uscita, il pallone si impenna sorvolando la traversa

79' sinistro di Testi nei pressi del dischetto, facile e centrale la parata di Mata

77' gran pallone in area di Lanzarotti, D'Anna di testa non riesce a correggere in rete da due passi, Vadese vicina al 2-1

75' doppia finta di Bazzano che si sposta palla sul sinistro prima di battere a rete, conclusione in diagonale che si perde sopra la traversa

71' esce Tona nella Vadese, spazio a Lanzarotti

65' altro errore a due passi dalla porta dei biancorossi, che guadagnano tiro dalla bandierina

63' si divora il 2-1 il Q & V, troppo debole il passaggio di Fanelli per Brini solo davanti alla porta, si salva la Vadese, che sembra aver perso le speranze in queste ripresa

61' primo cambio per Oliva, entra Albanese al posto di Raffa

58' IL PAREGGIO DEL QUILIANO & VALLEGGIA! Diagonale vincente di Leskaj, sfera all'angolino dove Cerone non riesce ad intervenire, 1-1 al "Chittolina"

55' bel traversone dalla sinistra di D'Anna, destro in corsa di Tona che apre il piattone non riuscendo però a tenere bassa la sfera

50' Quiliano vicino al pareggio, decisivo l'intervento del portiere azzurrogranata a deviare in angolo il tentativo di Brini

48' diagonale di Fanelli sul primo palo, Cerone controlla in due tempi

46' si ricomincia, Molinaro esaurisce i cambi inserendo anche Kurti, solo tre i giocatori a disposizione dalla panchina tra le fila biancorosse

SECONDO TEMPO

Con l'infortunio di Bondi e l'ingresso di Salvador finisce dopo cinque di recupero il primo tempo al "Chittolina", Vadese avanti 1-0 sul Quiliano & Valleggia, ma i gol di Vecchiaudace e Pegli Lido contro Rossiglionese e Speranza in questo momento condannano gli azzurrogranata alla Seconda Categoria. Tra poco il racconto della ripresa

44' ammonito Raffa

41' girata aerea di Fanelli che sfiora il palo alla destra di Cerone, che era comunque sulla traiettoria

35' contatto in area tra Testi e il portiere Mata, l'arbitro opta per il fallo in attacco tra le proteste veementi della Vadese, che chiedeva il penalty. Viene anche ammonito il numero nove di mister Oliva

31' Carrea sventola un cartellino giallo alla panchina del Quiliano & Valleggia, dopo aver interrogato chi fosse l'autore delle proteste alza la mano Mencacci, appena uscito per infortunio

30' Bazzano da fuori col mancino, traiettoria fuori misura che termina sopra la traversa

29' destro al volo di Tona che sfiora l'eurogol dal vertice dell'area piccola, decisiva la deviazione in angolo di un difensore biancorosso

27' problema muscolare per Mencacci, costretto a lasciare il campo, si prepara ad entrare Scarrone

22' TAVARONE! VADESE IN VANTAGGIO! Spunto a sinistra di D'Anna, pallone tagliato in mezzo che viene raccolto in corsa da Tavarone, bravo ad anticipare Mata in uscita e a trovare la zampata vincente

18' traversone di Raffa che D'Anna, di testa, non riesce a girare verso lo specchio, pallone a lato della porta difesa da Mata

17' Grippo calcia sul primo palo dove fa buona guardia la difesa azzurrogranata

16' Samba in ritardo su Mencacci, punizione per la squadra di Molinaro dal lato corto dei sedici metri

12' prova ad alzare i ritmi la Vadese, che deve assolutamente vincere per sperare nei playout ed evitare la retrocessione diretta

4' ancora Quiliano in avanti, traversone di Fanelli sul secondo palo dove Mencacci tenta la semi rovesciata volante, pallone solo sbucciato che non impensierisce Cerone

2' il primo tiro della gara è da parte di Bondi, destro dalla lunghissima distanza che si perde abbondantemente a lato

1' si parte! Colori tradizionali per le due squadre

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Cerone, Samba, Crino, Fabbretti, D'Anna, Sabally, Raffa, Uruci, Testi, Tona, Tavarone. A disposizione : Cavalleri, Menga, Mandaliti, Albanese, Carvisiglia, Lanzarotti, Marchelli. Allenatore : Oliva

QUILIANO & VALLEGGIA: Mata, Giorgetti, Mancacci, Bondi, Olivieri, Salani, Fanelli, Brini, Leskaj, Grippo, Bazzano. A disposizione : Salvador, Scarrone, Kurti. Allenatore : Molinaro

Arbitro: Carrea di Genova