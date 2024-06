Calcio. Il Genoa saluta Michele Sbravati: "Per te solo gioia e riconoscenza"

Si chiude dopo più di due decadi il lungo e fruttuoso percorso di Michele Sbravati alla guida del Settore Giovanile del Genoa. Tra le proprietà che si sono succedute al vertice del Vecchio Grifone, il dirigente spotornese è stato un autentico punto di riferimento per la cura e lo sviluppo del vivaio rossoblu.

Come anticipato pochi giorni fa dall'amministratore delegato Andres Blazquez, è ormai prossimo il passaggio alla Juventus, ma il club più antico d'Italia ha voluto accomiatarsi con parole di grande affetto.

"Dopo 21 anni insieme - si legge nella nota del Genoa - le nostre strade si separano. In questo lungo percorso sono state poste le basi per creare una struttura solida e avviare una crescita costante del settore giovanile e della scuola calcio, fino a competere ai livelli più alti con più squadre nei campionati nazionali. Ripercorrendo il tempo proviamo solo gioia e riconoscenza per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme

Grazie Michele per il lavoro e il tempo che hai dedicato al Genoa, con i migliori auguri per il tuo futuro personale e professionale".