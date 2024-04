Podismo. E' aperta la caccia al record a Pietra Ligure per La Rapidissima

Tutto confermato per la quarta edizione de La Rapidissima che si svolgerà a Pietra Ligure il prossimo 21 aprile. La gara ligure, che collega la località di partenza a Borgio Verezzi è alla sua quarta edizione ma sembra davvero ieri quando gli organizzatori dell’Asd RunRivieraRun s’inventarono questa prova che fa della scorrevolezza e della velocità il suo principale appeal.

Il percorso resta quello che ha incontrato tanti apprezzamenti nel corso della sua storia, un circuito di poco più di 3 km fra Pietra Ligure e Borgio Verezzi, tutto sul lungomare, con i concorrenti che saranno chiamati a coprirlo per tre volte. Il tracciato è stato misurato e certificato dalla Fidal, che anche quest’anno ha inserito la prova nel suo calendario nazionale. Epicentro della corsa sarà Viale della repubblica, da dove verrà dato il via alle ore 9:30 per gli agonisti e subito dopo per i partecipanti alla non competitiva.

Le iscrizioni sono già aperte e fino al venerdì antecedente la manifestazione si potranno pagare 15 euro, altrimenti si potrà provvedere al sabato presso il Centro Polivalente al costo di 18 euro. Per chi ha il team iscritto al Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento il costo è di 10 euro fino al 19 aprile e 15 al sabato. Premi previsti per i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria. Ricordiamo che il record della corsa risale ancora alla prima edizione del 2021, con Said El Otmani che corse in 30’17” e l’etiope Addisalem Belay Tegegn in 33’40”.

La gara, facente parte del GP Liguria Running 2024, sarà l’occasione per godersi Pietra Ligure in una veste diversa, privata di gran parte dell’abitudinale traffico, magari andando così a scoprire le sue bellezze come il castello medievale, il bellissimo Oratorio della Concezione, oppure Palazzo Golli sede del municipio o Palazzo Leale-Franchelli attiguo a castello. Sul sito della manifestazione è anche possibile prendere visione dei siti logistici a prezzi convenzionati.