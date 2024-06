Terzo Trofeo Città di Albenga. Anche Agenzia Castiglione e Ferrara Costruzioni raggiungono i quarti

Anche Ferrara Costruzioni e Agenzia Castiglione raggiungono i quarti di finale del Terzo Trofeo Città di Albenga.

Pass ottenuto in scioltezza dalla prima, grazie all'11-1 su Wake Up / Florida: tre gol per Metalla, due per Daniele Puddu, Rovere e Auteri, oltre le marcature di Hamati e Anich.

Molto più combattuta Agenzia - Castiglione - Interno Uno, terminata con un rocambolesco 11-10 dopo i calci di rigore (6-6 nei tempi regolamentari).

Per la squadra vincitrice in gol Balla, Buonocore, Davide Castiglione, Malltezi, Pollero e un'autorete, dall'altra parte tripletta di Beluffi, oltre alle marcature di Tommaso Castiglione, Genduso e Secco.

Stasera inizieranno subito i quarti con Limone Rosso - Landi Srl alle 21:00, a seguire Sport Ancash - Caffetteria Orefici. Domani Hair Style / Inso Impianti - Fa Fumme e Pompe Funebri Liguri - Sabia Estate.

Il tabellone