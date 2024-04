Calcio. Rivoluzione Emilia Romagna, abolita ogni quota under in Eccellenza e Promozione

E' una svolta storica quella intrapresa in Emilia Romagna.

Ieri è arrivata l'ufficialità sull'abolizione della quota under obbligatoria in Eccellenza e in Promozione. Un traguardo che, complice la riforma dello sport, verosimilmente coinvolgerà nei prossimi anni tutte le realtà territoriali, ma dalle parti di Bologna hanno deciso di stringere i tempi.