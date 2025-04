Calcio, Torneo delle Regioni 2025. Tutti i risultati della prima giornata e le classifiche girone per girone

Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni 2025, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Si è alzato oggi con le gare della prima giornata il sipario sulla 61° edizione del Torneo delle Regioni che si disputa per la prima volta in Sicilia. Non sono mancati spettacolo e tanta qualità di gioco. La gara inaugurale è stata quella del Comunale di Castellammare del Golfo, nella categoria Under 15, tra i padroni di casa e la Basilicata. Il bilancio parla chiaro: fa bottino pieno solo la Sicilia. Tre vittorie poi per Lazio, Toscana e Piemonte V.A..

Under 15. Nel girone A inizia con il piede giusto la Rappresentativa siciliana guidata da Santo Torre che ha la meglio sui pari età della Basilicata per 2-0, grazie alle marcature di Sorce e Diakite. L'altra sfida del girone tra Marche e Lombardia finisce senza reti. Nel girone B spicca la vittoria di misura del Friuli sul Comitato Autonomo di Trento, grazie alla rete di Mina. Pari tra CPA Bolzano e Veneto per 1-1. Nel girone C vincono con un poker di reti (4-0) Calabria e Liguria, rispettivamente su Molise e Puglia. Per i calabresi a rete Fusaro, Mangiola, Andzilewko e Selvaggi. Le reti liguri di Arancino, la doppietta di De Col e Hila. Nel girone D l’Emilia Romagna supera l’Abruzzo 3-1 e il Lazio 2-1 sulla Campania. Nel girone E vincono di misura (1-0) Piemonte e Toscana su Umbria e Sardegna.

Under 17. Nel girone A ancora un successo dei padroni di casa siciliani sulla Basilicata: i ragazzi guidati da Lorenzo Corsino superano in rimonta la compagine Lucana, passata in vantaggio al 15’ con Bagarozza, grazie alla doppietta di Ferrigno e al sigillo di Lo Iacono. Solo un pari per 1-1 tra Marche e Lombardia. Nel girone B spicca certamente il tennistico 6-0 del Friuli Venezia Giulia sul CPA di Trento: a segno Omizzolo, autorete di Beltramolli, Pittioni, Camara, Bettini, Bidoli. Il Veneto ha la meglio 3-2 sul CPA di Bolzano. Nel girone C altro roboante successo è quello della Calabria sul Molise (5-3): dove spicca la tripletta di Chirico per i calabresi. La Liguria, invece, passa per 2-1 sulla Puglia: di Sall l’iniziale rete pugliese, poi Nervino e Temani fissavano il risultato. Nel girone D l’Emilia Romagna liquida per 2-0 l’Abruzzo e il Lazio 3-2 la Campania. Nel girone E il Piemonte V.A. supera 1-0 l’Umbria, pari a reti bianche tra Sardegna e Toscana.

Femminile. Nel girone A Sicilia e Lombardia si sbarazzano facilmente di Basilicata e Marche con il più classico dei risultati (3-0). Per i siciliani vanno a segno Gippetto (doppietta) e Antoci. Per la Lombardia di Riva, Baruffaldi e Porro. Da segnalare il bel gesto di fair play immortalato con una foto di gruppo a fine gara tra siciliane e lucane. Nel girone B, il Veneto ha la meglio sul CPA di Bolzano per 3-1. Nel girone C successo della Puglia sulla Liguria per 3-1: di Turco (doppietta) e Mammolino le reti pugliesi; di Duce la rete della bandiera ligure. Nel girone D, comanda il Lazio vittoriosa per 3-1 sulla Campania, solo per 0-0 tra Abruzzo e Emilia Romagna. Nel girone E Piemonte e Toscana hanno la meglio su Umbria e Sardegna.

Under 19 Juniores. Anche il girone A parla siciliano. Vittorie per la Sicilia (2-0) sui pari età della Basilicata, frutto dei gol di Zalazar e Sonko. Nel finale prodezza del portiere isolano Colace che neutralizza un rigore a Irde. Vince anche la Lombardia per una rete a zero sulle Marche. Nel girone B regna il perfetto equilibrio: pari per 1-1 tra Friuli e Trento, e Bolzano-Veneto. Nel girone C Molise supera la Calabria e la Puglia la Liguria per 2-0. Per i liguri un rigore sbagliato a Pedaci. Nel girone D pari tra Emilia e Abruzzo, successo per la Campania sul Lazio per 2-1. Nel girone E, la Toscana ha la meglio sulla Sardegna per 2-0, pari tra Piemonte e Umbria.

UNDER 15

GIRONE A



Sicilia 2–0 Basilicata

Lombardia 0–0 Marche



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Sicilia 3 1 1 0 0 2 0 +2 Marche 1 1 0 1 0 0 0 0 Lombardia 1 1 0 1 0 0 0 0 Basilicata 0 1 0 0 1 0 2 -2



GIRONE B



Friuli VG 1–0 Trento

Veneto 1–1 Bolzano



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Friuli Venezia Giulia 3 1 1 0 0 1 0 +1 Veneto 1 1 0 1 0 1 1 0 Bolzano 1 1 0 1 0 1 1 0 Trento 0 1 0 0 1 0 1 -1



GIRONE C

Calabria 4–0 Molise

Liguria 4–0 Puglia



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Calabria 3 1 1 0 0 4 0 +4 Liguria 3 1 1 0 0 4 0 +4 Molise 0 1 0 0 1 0 4 -4 Puglia 0 1 0 0 1 0 4 -4



GIRONE D



Emilia Romagna 3–1 Abruzzo

Lazio 2–1 Campania



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Emilia Romagna 3 1 1 0 0 3 1 +2 Lazio 3 1 1 0 0 2 1 +1 Campania 0 1 0 0 1 1 2 -1 Abruzzo 0 1 0 0 1 1 3 -2



GIRONE E



Piemonte V.A. 1–0 Umbria

Toscana 1–0 Sardegna



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Piemonte V.A. 3 1 1 0 0 1 0 +1 Toscana 3 1 1 0 0 1 0 +1 Umbria 0 1 0 0 1 0 1 -1 Sardegna 0 1 0 0 1 0 1 -1

UNDER 17

GIRONE A



Sicilia 3–1 Basilicata

Marche 1–1 Lombardia



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Sicilia 3 1 1 0 0 3 1 +2 Lombardia 1 1 0 1 0 1 1 0 Marche 1 1 0 1 0 1 1 0 Basilicata 0 1 0 0 1 1 3 -2



GIRONE B



Friuli Venezia Giulia 6–0 Trento

Veneto 3–2 Bolzano



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Friuli Venezia Giulia 3 1 1 0 0 6 0 +6 Veneto 3 1 1 0 0 3 2 +1 Bolzano 0 1 0 0 1 2 3 -1 Trento 0 1 0 0 1 0 6 -6

GIRONE C



Calabria 5–3 Molise

Liguria 2–1 Puglia



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Calabria 3 1 1 0 0 5 3 +2 Liguria 3 1 1 0 0 2 1 +1 Molise 0 1 0 0 1 3 5 -2 Puglia 0 1 0 0 1 1 2 -1



GIRONE D

Lazio 3–2 Campania

Emilia Romagna 2–0 Abruzzo



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Emilia Romagna 3 1 1 0 0 2 0 +2 Lazio 3 1 1 0 0 3 2 +1 Campania 0 1 0 0 1 2 3 -1 Abruzzo 0 1 0 0 1 0 2 -2



GIRONE E

Piemonte V.A. 1–0 Umbria

Toscana 0–0 Sardegna



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Piemonte V.A. 3 1 1 0 0 1 0 +1 Toscana 1 1 0 1 0 0 0 0 Sardegna 1 1 0 1 0 0 0 0 Umbria 0 1 0 0 1 0 1 -1

CALCIO FEMMINILE

GIRONE A



Sicilia 3–0 Marche

Lombardia 3–0 Basilicata



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Sicilia 3 1 1 0 0 3 0 +3 Lombardia 3 1 1 0 0 3 0 +3 Marche 0 1 0 0 1 0 3 -3 Basilicata 0 1 0 0 1 0 3 -3



GIRONE B

Veneto 3–1 Bolzano



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Veneto 3 1 1 0 0 3 1 +2 Bolzano 0 1 0 0 1 1 3 -2



GIRONE C

Puglia 3–1 Liguria



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Puglia 3 1 1 0 0 3 1 +2 Liguria 0 1 0 0 1 1 3 -2



GIRONE D

Lazio 3–1 Campania

Emilia Romagna 0–0 Abruzzo



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Lazio 3 1 1 0 0 3 1 +2 Emilia Romagna 1 1 0 1 0 0 0 0 Abruzzo 1 1 0 1 0 0 0 0 Campania 0 1 0 0 1 1 3 -2



GIRONE E

Piemonte V.A. 1–0 Umbria

Toscana 1–0 Sardegna



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Piemonte V.A. 3 1 1 0 0 1 0 +1 Toscana 3 1 1 0 0 1 0 +1 Umbria 0 1 0 0 1 0 1 -1 Sardegna 0 1 0 0 1 0 1 -1

UNDER 19

GIRONE A



Sicilia 2–0 Basilicata

Lombardia 1–0 Marche



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Sicilia 3 1 1 0 0 2 0 +2 Lombardia 3 1 1 0 0 1 0 +1 Marche 0 1 0 0 1 0 1 -1 Basilicata 0 1 0 0 1 0 2 -2

GIRONE B



Friuli VG 1–1 Bolzano

Veneto 1–1 Trento



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Friuli Venezia Giulia 1 1 0 1 0 1 1 0 Bolzano 1 1 0 1 0 1 1 0 Veneto 1 1 0 1 0 1 1 0 Trento 1 1 0 1 0 1 1 0



GIRONE C



Puglia 2–0 Liguria

Molise 1–0 Calabria



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Puglia 3 1 1 0 0 2 0 +2 Molise 3 1 1 0 0 1 0 +1 Calabria 0 1 0 0 1 0 1 -1 Liguria 0 1 0 0 1 0 2 -2

GIRONE D

Campania 2–1 Lazio

Abruzzo 1–1 Emilia Romagna



Classifica:

Squadra Punti G V N P GF GS DR Campania 3 1 1 0 0 2 1 +1 Abruzzo 1 1 0 1 0 1 1 0 Emilia Romagna 1 1 0 1 0 1 1 0 Lazio 0 1 0 0 1 1 2 -1



GIRONE E



Toscana 2–0 Sardegna

Piemonte V.A. 1–1 Umbria



Classifica: