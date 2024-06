Calcio. Imperia. Alla scoperta del nuovo manto del Ciccione, ecco quando i nerazzurri e i loro avversari potranno calpestarlo (VIDEO)

Da La Voce di Imperia:

Il nuovo manto erboso dello stadio 'Ciccione' è stato realizzato dalla Green System di Chiusavecchia. A causa del ritardo con cui il Comune ha consegnato l’impianto, i lavori sono cominciati a maggio, invece che a febbraio.

Il video

L’intervento ha comportato il diserbo totale, poi l’aratura, un passaggio con il laser per stabilire le pendenze, poi è stato rullato, prima della semina effettuata con metodo incrociato.

E’ seguita la concimazione e poi un trattamento preventivo funghicidaper affrontare i mesi estivi. La ditta ha consegnato ai competenti uffici di Palazzo civico un protocollo di interventi da effettuare per consentire, si spera per fine agosto, che i calciatori possano cominciare a calpestare il terreno, in tempo per l’inizio della stagione agonistica.

Il clima delle scorse settimane con le alte temperature che tardano ad arrivare ha sicuramente dato una mano al lavoro dei giardinieri.

Inizialmente è consigliato di giocare una volta ogni 15 giorni. Il giorno dopo la partita il terreno dovrà essere rullato e tagliato.

Per fine ottobre – inizio novembre è prevista una attività cosiddetta di rigenerazione per poter affrontare i mesi invernali.