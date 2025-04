De Winter, Lapadula, Fresi, De Carolis e Iren Genova Quinto: la quinta settimana delle Stelle all’Asta

Nuovo appuntamento con l’Asta delle Stelle nello Sport su www.stellenellosport.com/memorabid. Questa settimana altri cinque “pezzi” speciali per tutti gli amanti dello sport che potranno "conquistarli" per la propria bacheca e, contemporaneamente, sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Amacord Juventus. Viene “battuta” la maglia juventina 2002/2003, da trasferta, di Salvatore Fresi. Attenzione poi alla casacca autografata di Koni De Winter: tre reti nelle sue prime 48 presenze con il Genoa per il difensore che è tra i protagonisti di questa felice stagione 2024/2025 con l’assestamento a metà classifica. Una doppietta nel derby contro la Sampdoria per consolidare le chance promozione dello Spezia: è questa anche la settimana di Gianluca Lapadula. La Federazione Pugilistica Italiana porta l’Asta sul ring grazie ai guantoni di Giovanni De Carolis, già campione mondiale e ora CT della Nazionale. Una calottina plurifirmata dell’Iren Genova Quinto, unica squadra genovese del massimo campionato di Pallanuoto, completa un parterre di primissimo piano.

Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport prosegue nella promozione dello sport e dei suoi valori tra i giovani, facendo rete e sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti che assiste malati nel fine vita a domicilio e in hospice. Sono più di 1000 i cimeli raccolti negli anni e oltre 520.000 euro i fondi donati alla Gigi Ghirotti. Un impegno quotidiano al fianco di Federazioni e Associazioni sportive, Scuole ed Istituzioni, portato avanti con il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Carige, il patrocinio di Sport e Salute, Coni, CIP, USR Liguria, Università di Genova, USSI, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia, le sinergie istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.