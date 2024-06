Calciomercato. Nicolas Boiga - Grosseto, domani il trasferimento sarà effettivo

La Liguria sarà meno distante rispetto a L'Aquila, ma Nicolas Boiga giocherà ancora all'esterno della nostra regione nel prossimo campionato di Serie D.

Il Grosseto ha infatti annunciato l'ingaggio dell'ex esterno offensivo di Vado e Loanesi, reduce dal triennio all'Aquila Montevarchi.

Il comunicato:

U.S. Grosseto 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Boiga, classe 2002, esterno d’attacco mancino, proveniente dall’Aquila Montevarchi.

Ligure di nascita, disputa la stagione 19-20 con la maglia della Sampdoria, nella formazione under 18, per poi passare, giovanissimo, nella stagione successiva, con la maglia del Vado, dove si mette in luce nel campionato di serie D. Veste successivamente la maglia della Primavera del Genoa, per trasferirsi poi all’Aquila Montevarchi, sotto la guida di mister Malotti. La rottura del legamento crociato ne condiziona poi l’annata successiva, per poi rientrare all’attività agonistica nella passata stagione, sempre con la maglia dell’Aquila Montevarchi, dove lo ricordiamo nell’eccellente prestazione dell’ultima gara di campionato contro il Grifone.

Nicolas verrà presentato, secondo i regolamenti vigenti, dopo il 1 luglio. Si ringrazia l’Aquila Montevarchi per l’autorizzazione al presente comunicato.