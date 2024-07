Calciomercato. Inizia a prendere forma la difesa, l'asso è in arrivo da Varese con Niccolò Cottarelli

Arriva dalla redazione di Varesenoi.it l'ultima indiscrezione di mercato relativa al Vado.

Il pacchetto arretrato rossoblu potrebbe infatti annoverare nella prossima stagione Niccolò Cottarelli, centrale classe 1998.

Il difensore avrebbe infatti trovato l'accordo con la società del presidente Tarabotto, dopo l'ultima stagione vissuta all'Ossola sotto la guida di mister Cotta.

Cottarelli (per lui ben sette gon in stagione) ha indossato altre casacche prestigiose, come quelle di Alessandria e Pro Patria, scendendo in campo in Serie C con il club bustocco.

L'operazione è data in chiusura e già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità.