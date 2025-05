Calcio, Serie D. Forse ci siamo, presto i playoff potranno garantire la promozione in Serie C

Con l'inizio ormai imminente dei playoff di Serie D è tornato ad alzarsi alto l'urlo da parte degli appassionati sulla necessità che almeno un posto in Serie C sia garantito attraverso gli spareggi di fine stagione

Qualcosa sembra muoversi in questo senso, in attesa di novità ufficiali da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

A confermarlo è stato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND.

Ai microfoni di Antenna Sud, il dirigente della Lega Nazionale Dilettanti, ha sottolineato come l'obiettivo di assegnare una promozione attraverso i playoff sia indipendente dalla futura riforma del calcio professionistico, evitando così possibili frizioni tra i club di terza e quarta serie.

L'ipotesi è che i gironi in Serie D siano ridotti da nove a otto, con altrettante squadre a contendersi l'ultimo biglietto verso la Serie C in un minitorneo composto da quarti, semifinale e finale.

Ovviamente i tempi per l'attuazione non saranno brevi, ma in un futuro non troppo lontano un numero ben più ampio di società potranno ambire al salto nel professionismo.