Calcio, Pontelungo pronto per i playoff, Zanardini: "Martedì grigliata, ma siamo determinati come sempre"

Giornata di vigilia in casa Pontelungo, domani ci sarà l’attesissima semifinale playoff del campionato di Promozione in casa della Sestrese Bor. Un appuntamento a cui la formazione granata arriva carica, una pagina di storia è già stata scritta, ma mister Fabio Zanardini non vuole smettere di sognare:

“Ci siamo preparati con la massima serenità, consapevoli di aver già fatto qualcosa di storico. Martedì abbiamo festeggiato tutti insieme con una grigliata, per poi preparare al meglio questa sfida nei giorni successivi. Ci siamo allenati con la determinazione e convinzione avuta per tutto l’anno, speriamo di poter recuperare qualche infortunato ma non importa, chi ci sarà saprà dare il massimo. Quello che verrà verrà, sperando solo di essere un pochino più fortunati risetto al campionato”.