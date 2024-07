Calcio, Imperia. Contatti ben avviati, i nerazzurri puntano al "Ferrando" di Alassio per la preparazione precampionato

Mancano ancora i crismi dell'ufficialità, ma tutto lascia pensare che l'Imperia possa disputare la preparazione precampionato sul terreno del "Ferrando" di Alassio.

Il manto del "Ciccione" dopo i lavori allo stadio è in fase di assestamento e nel comprensorio imperiese non sono state trovate strutture ah hoc per il ritiro estivo della squadra di mister Buttu.

I contatti tra le parti sono ben avviati, tanto che non è escluso che già lunedì prossimo Scarrone e compagni possano disputare il primo allenamento all'ombra del Muretto.