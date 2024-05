Rari Nantes Savona. Testa e cuore per battere Brescia. Capitan Rizzo: "C'era tanta voglia di riscatto e di rimanere in partita fino alla fine" (VIDEO)

È stata una reazione da grande squadra quella della Bper Rari Nantes Savona che, dopo la cocente delusione maturata in Len Euro Cup con l'eliminazione per mano dello Spandau Berlino, ha saputo ritrovarsi conquistando gara 1 della semifinale play-off scudetto contro Brescia.

Alla "Zanelli" è finita 6-5 per i ragazzi di Alberto Angelini, il commento al match è affidato al capitano biancorosso Valerio Rizzo: "Ci serviva una partita così - le parole del numero 6 - il nostro sport è bello o brutto perché ci sono occasioni subito per rifarsi in un modo o nell'altro. Ne arrivavamo dalla sconfitta di Berlino che ha bruciato tanto e ci serviva ripartire, quale occasione migliore di una semifinale scudetto? Il Brescia è una grandissima squadra, fatta da grandi campioni e completissima: lo dimostra il fatto che ha vinto la Coppa Italia contro Recco. Noi eravamo pronti e avevamo voglia di riscatto, ci siamo riusciti ma è l'inizio: mercoledì prossimo a Brescia sarà una battaglia ancora più impegnativa".

Tra le note positive da sottolineare dopo il successo casalingo, ce n'è una in particolare secondo Rizzo: "La tenuta psicologica - ha evidenziato - non è facile dopo una sconfitta per un gruppo come il nostro, che ci crede sempre e lotta fino all'ultima palla, tenere la concentrazione contro squadre e atleti di questo livello. Era il nostro obiettivo: rimanere sempre nella partita, fare la nostra partita, e penso che ci siamo riusciti".