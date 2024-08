Calcio, Juniores di Eccellenza. I gironi del campionato 2024/2025, ripescato il Little Club James

Sono stati ratificati i due gironi regionali del prossimo Campionato Juniores d'Eccellenza.

Per completare l'organico del girone A il C.R. Liguria ha provveduto al ripescaggio del Little Club James, quarto in graduatoria. Terzo era il Quiliano & Valleggia, ma come si legge nella nota federale "prima avente diritto all’ammissione al Campionato Regionale Under 19, Gironi di “Eccellenza”, non ha provveduto a quanto disposto dal C.R. Liguria con C.U. n.01 del 01.07.2024 in merito ai “ripescaggi”":

GIRONE A

ARENZANO FOOTBALL CLUB

CAMPOMORONE SANT OLCESE

CELLE VARAZZE F.B.C.

FINALE

FOOTBALL GENOVA CALCIO

LEGINO 1910

LITTLE CLUB JAMES

MOLASSANA BOERO A.S.D.

OSPEDALETTI CALCIO

PRAESE 1945

SERRA RICCO 1971

SESTRESE BOR.1919

SUPERBA CALCIO 2017

VENTIMIGLIACALCIO

GIRONE B

ANGELO BAIARDO

ATHLETIC CLUB ALBARO

CANALETTO SEPOR

CAPERANESE 2015

DON BOSCO SPEZIA CALCIO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

LEVANTO CALCIO

MAGRA AZZURRI

PRIARUGGIA G.MORA

PSM RAPALLO

RIVASAMBA H.C.A.

SAMMARGHERITESE 1903

TARROS SARZANESE SRL