Calciomercato. Il neo-papà Rolon è pronto per una nuova avventura

Le ultime settimane sono state inevitabilmente tutte dedicate all'arrivo del suo primogenito, ma per Pablo Rolon è arrivato il momento di tornare a indossare gli scarpini da calcio.

Il centrocampista argentino, protagonista a suon di reti della promozione della San Francesco Loano dalla Prima Categoria, è in cerca di una nuova avventura calcistica dopo aver indossato la maglia del Finale e del Cisano nell'ultimo campionato.

Un'esperienza quella in Seconda che ha sorpreso molti addetti ai lavori.

"Abitando a Loano e per motivi lavorativi ho dovuto fare delle scelte, ma ora sono pronto per ripartire. Esigenze di categoria? E' chiaro che farebbe piacere a tutti misurarsi con un campionato competitivo come l'Eccellenza, ma sono pronto ad ascoltare ogni tipo di opportunità. Dedicarmi a mio figlio è fantastico, ma la voglia di tornare in campo è sempre tanta".