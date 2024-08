Calciomercato, Celle Varazze. Ufficiale anche Garibbo, oggi pomeriggio test match con la Juniores del Ligorna

L'indiscrezione che circolava a ridosso dell'amichevole contro l'Albissole ha trovato conferma stamattina, con l'ufficializzazione da parte del Celle VArazze dell'ingaggio di Luca Garibbo, centrocampista centrale classe 1994 reduce dalla doppia promozione in Serie D con l'Albenga e l'Imperia.

A proposito di amichevoli, questa sera i biancoblu affronteranno alel 18:30 all'Olmo Ferro il Ligorna Juniores, in un test a dir poco interessante per entrambe le formazioni. I prossimi impegni saranno anche determinanti per capire come verrà ricalibrata la rosa a disposizione di mister Valmati visto il gran numero di giocatori attualmente in organico.

Aggrego c'è anche il portiere Tommaso Scalvini, già compagno di Radu Mitu nell'Albenga. Il numero uno classe 2003 di sta allenando con le civette in attesa di una nuove sistemazione.