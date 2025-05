Il gol nel finale di partita di Rignanese è stato l'antipasto migliore per il Savona, atteso nel tardo pomeriggio in Piazza Sisto per ritirare dalle mani del presidente Giulio Ivaldi il trofeo per la vittoria del campionato.

Il 2-2 in extremis contro l'Olimpic (di Damonte il primo gol biancoblu, a replica delle marcature di Molinari e Varone) ha rappresentato quindi il viatico perfetto per raggiungere il centro del capoluogo e festeggiare insieme ai sostenitori degli Striscioni.