Calciomercato, Nolese. Arriva il sì di Dagliano per mister Cavalieri

Dopo una lunga trattativa siamo lieti di dare il benvenuto a Filippo Dagliano, difensore classe 2003 che giunge a titolo definitivo dallo Speranza, con cui ha esordito in Prima Categoria nelle scorse stagioni.

Filippo esterno difensivo “di gamba” dotato di importanti doti atletiche e di una forte determinazione, sarà a disposizione di Mister Gigi Cavalieri per l’imminente inizio della preparazione atletica.

L’ennesimo innesto nella rosa collima con il trend del mercato che animato questa calda estate, profili giovani ma con già con una buona esperienza in categorie anche superiori, che si andranno ad amalgamare con giocatori già affermati e maturi.

Queste le parole del segretario Mauro Maggioni: “Il nostro mercato si potrebbe dichiarare concluso, siamo ancora alla ricerca di un portiere da affiancare a Barelli, e se l’occasione fosse propizia si potrebbe cogliere la cosiddetta ciliegina sulla torta con l’innesto di un attaccante d’area di rigore. Siamo molto soddisfatti della rosa creata da cui ci aspettiamo grandi risposte dalla prova del campo. A nome della Società vorrei ringraziare pubblicamente i DS Bordone e Parodi per le trattavi conclude positivamente e l’immensa dedizione dimostrata nei confronti della Nolese”