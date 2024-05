Andora. Storie di ciclismo italiano a Palazzo Tagliaferro

"Personaggi, le manifestazioni, le curiosità, i ricordi… sono talmente numerosi e tutti stimolanti. Per me che quegli anni li ho vissuti e che in quel periodo ho maturato, grazie a mio padre, la passione per il ciclismo. Ho detto a Carlo che io avrei trattato dieci anni, dal 57 al 66, se non altro perché avrei potuto dilungarmi su altri personaggi, su altre corse. La prima cosa del libro che mi ha colpito è stata la prefazione. Ma è la seconda che scrive Imerio Massignan: Imerio è protagonista di gran parte del libro di Carlo come lo è stato del mio, è stato l’unico ciclista per cui ho fatto il tifo, poi ho avuto delle simpatie (antipatie per me nello sport è difficile averne) ma tifo come per Massignan proprio no. Alle corse, con la famiglia si andava a vedere i passaggi o le partenze o gli arrivi nelle vicinanze, in Liguria, (Giro dell’Appennino, Trofeo Laigueglia, Genova Nizza o Nizza Genova e Giro d’Italia) cercavo solo la sua maglietta di lana verde con le scritte rosse. E poi quella bianconera della Carpano. E poi quella gialla della Ignis. O quella biancoceleste che aveva indossato anche Coppi. Ogni anno cambiava squadra perché le sue squadre si scioglievano. Ed io lo cercavo sempre tra i primi, sognavo una sua vittoria, anche se lui ormai si guadagnava da vivere, faceva il gregario. Come quando aiutava Dancelli in maglia rosa sulle Tre Cime di Lavaredo con la Pepsi Cola. E se tirava il gruppo per Adorni in maglia ancora verde della Salamini Luxor. E poi ancora in bianconero per la GBC, ad aiutare uno più vecchio di lui, ancora sulla breccia, Aldo Moser.".