Calcio. Emozioni e gratitudine per la prima edizione del Memorial Zizzini (FOTO)

E' stata una serata ricca di ricordi, vissuti nel segno della gratitudine ma senza inutili retoriche, quella di giovedì sera nella cornice dello stadio Corrent.

La Carcarese ha voluto infatti omaggiare in maniera autentica la figura di Riccardo Zizzini, scomparso prematuramente poco più di un anno fa, intitolandogli il Memorial disputato contro Cengio e Savona.

Un segno di vicinanza a tutta la famiglia, in primis al figlio Marco, una vera e propria bandiera biancorossa, come ha voluto ribadire la stessa dirigenza. Non a caso l'attaccante granata è stato premiato per il percorso vissuto nelle scorse stagioni, insieme a mister Chiarlone, Lorenzo Volga, Luca Canaparo e Samuele Caruso.

Da sottolineare anche il bel gesto del Savona, in campo con una rappresentanza nutrita fino al momento delle premiazioni, e pronto a donare a Marco Zizzini un mazzo di fiori in ricordo del padre scomparso.