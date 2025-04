Addio a Roberto “Picchia” Romei, fu difensore del Savona Calcio

Si è spento a 67 anni Roberto Romei, per tutti semplicemente “Picchia Romei”, storico difensore degli anni ’70 che ha lasciato il segno non solo con la maglia della Sampdoria, ma anche in Liguria con le casacche di Savona e Imperia.

Nato a Genova e cresciuto nel vivaio doriano, Romei esordì in Serie A il 18 maggio 1975 contro la Fiorentina, diventando rapidamente uno dei beniamini della Gradinata Sud grazie alla sua generosità, al carattere da lottatore e all’attaccamento alla maglia.

Dopo le esperienze in Serie B con la Samp, tra il ’78 e l’80, proseguì la sua carriera in diverse piazze, tra cui anche Savona, dove portò in campo lo stesso spirito battagliero che lo aveva reso celebre. Un giocatore solido, determinato, sempre pronto a dare tutto in ogni contrasto.

Anche i tifosi del Savona Calcio lo hanno ricordato con affetto: Romei fu un esempio di professionalità e passione anche per gli Striscioni.