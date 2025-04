Giudice Sportivo, Seconda Categoria. Le sanzioni nei gironi A e B

GIRONE A

GARE DEL 30/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAZZEI GIORGIO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

IANNOLO MARCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSSI ALESSANDRO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPICO NICHOLAS (REAL SANTO STEFANO CALCIO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FOUSFOS MOHAMMAD IBRAHI (SAN BARTOLOMEO CERVO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

ANDREIS LORENZO (VILLANOVESE A.S.D.)



AMMONIZIONE (III INFR)

BENALI DANY (VALLECROSIA ACADEMY ASD)



AMMONIZIONE (II INFR)

RIMASSA MARCO (CISANO)

FILIBERTO DANIELE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

LIBERTO RICCARDO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)

RUGGIERO ROSARIO ANDREA (RIVA LIGURE)





GIRONE B

GARE DEL CAMPIONATO

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 26/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



GARE DEL 29/ 3/2025

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ICARDO GABRIELE (BARDINETO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)



GARE DEL 30/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAGNASCO PIERLUCA (PLODIO 1997)

Al termine della gara chiedeva indebitamente al DG la cancellazione di una sanzione rilevata in capo dall'arbitro.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARLOCCO MATTEO (MURIALDO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRETTI MATTEO (PALLARE CALCIO)

DIAMANTI GIACOMO (PLODIO 1997)

POGGI FEDERICO (PLODIO 1997)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIANO ALESSIO (CENGIO)

EPISCOPO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CARLE MARCO (ROCCHETTESE)

GALLIONE ANDREA (ROCCHETTESE)

BUBBA ALESSANDRO (VELOCE 1910)

VALLONE FEDERICO (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GRAFFA MATTEO (PLODIO 1997)



AMMONIZIONE (VI INFR)

TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)

SCARSI LORENZO (PLODIO 1997)

POGGIO LEONARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

FAVARA MATTEO (VELOCE 1910)

TORRINI LORIS (VELOCE 1910)



AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVIERI FRANCESCO (CENGIO)

ZUCCHINO MATTIA (MURIALDO)

CURCIO ANTONIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GRILLO GIOVANNI (QUILIANO&VALLEGGIA)

ROSATI DANIELE (ROCCHETTESE)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAMUSSO NICOLO (CENGIO)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

STEGARU SEBASTIAN CRIST (MURIALDO)

PESCE LUCA (ROCCHETTESE)

SAFFIRIO ALBERTO (ROCCHETTESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

RACO EMANUELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)