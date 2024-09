Calcio, Bragno. Ai biancoverdi non piace il calendario di Coppa: "A noi nessun derby in casa, al Millesimo due. Perchè?"

E' davvero raro che il Bragno palesi delle possibili situazioni di fastidio, ma la calendarizzazione degli incontri di Coppa Italia di Promozione non è piaciuta ai biancoverdi.

Il motivo lo spiega il direttore generale Massimo Mignone:

"Siamo rimasti sorpresi nel vedere una squadra neopromossa come il Millesimo vedersi assegnare due derby in casa, contro di noi e contro la Carcarese.

I biancorossi, con i quali i rapporti sono ottimi, avranno un match contro un altro team valbormidese, mentre noi ospiteremo solo il Ceriale, tra l'altro nella giornata in cui la Carcarese sarà a Millesimo e ci sarà poco seguito.

Tutto ciò è alquanto strano, del resto la multa per l'assenza della Juniores arriva subito, ci attenderemmo altrettanta solerzia anche nella strutturazione dei calendari".