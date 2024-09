Calcio, Coppa Italia Promozione. Si sta definendo il quadro dei recuperi per Legino e Albissole

E' in via di totale definizione il quadro dei recuperi nel girone C di Coppa Promozione.

Legino e Sestrese e San Cipriano - Albissole sono state infatti entrambe rinviate dopo l'emanazione dell'allerta arancione sul levante savonese e sul genovesato.

La squadra di mister Tobia riceverà al Ruffinengo i verdestellati mercoledì prossimo, con il fischio d'inizio calendarizzato alle 20:30.

Non è stata invece ancora ufficializzata la data della sfida di Serra Riccò: le date più probabili per la prima giornata dei ceramisti sono il 19 e il 26 settembre.