Calcio, Savona. Piu vede il bicchiere mezzo pieno: "Non abbiamo fatto male con l'Old Boys, con lo Sciarbo & Cogo conterà solo vincere" (VIDEO)

Leggere 1-1 al termine della gara di Coppa Liguria tra il Savona e l'Old Boys Rensen avrà fatto storcere il naso a più di un tifoso biancoblu. Dall'interno dello spogliatoio si respira però un clima di fiducia in ottica stagione, come conferma Niccolo Piu. L'attaccante biancoblu non ha bocciato la prestazione degli Striscioni, chiamando però l'intero gruppo a una maggiore concretezza negli ultimi metri.